شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم رقصة الفجر بمهرجان الإسكندرية: واجهنا صعوبات كثيرة بالتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت من فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم التونسى "رقصة الفجر" للمخرجة آمنة النجار ضمن قسم البانوراما.

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الصحفى والناقد محمد نبيل، تحدثت خلالها مخرجة الفيلم عن اختيارها لفريق عمل الفيلم، والصعوبات التى واجهتها قبل وأثناء التصوير، كما نوهت إلى أن جميع الممثلين المشاركين فى الفيلم تنازلوا عن أجورهم.

وأوضحت أنها رصدت معاناة مرضى الكلى من خلال جارتها التى تعانى من مرض الكلى منذ سنوات، وأنها طرحت فى الفيلم فكرة أساسية وهى فكرة مرض الأم بشكل عام، وكيف يمكن أن يؤثر مرضها على عائلتها من كل الجوانب.

الفيلم سبق عرضه فى مهرجان وهران، ومهرجان السينما العربية فى باريس، ومؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويروى معاناة مرضى الفشل الكلوى الذين ينتظرون أن يتبرع أحد ما بكليته لهم.