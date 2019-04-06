أمير كرارة يحصد جائزة أفضل ممثل عربي في "موركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر حصد الفنان أمير كرارة، منذ قليل، جائزة أفضل ممثل عربي في حفل توزيع جوائز "موركس دور" المقامة في لبنان. يأتي حفل "موركس دور" لتكريم أهم الفنانين والمطربين بالوطن العربي علي انجازاتهم في كافة المجالات الفنية والاعلامية والثقافية . يذكر أن، الفنان أمير كرارة يشارك في دراما رمضان المقبل بالجزء الثالث من مسلسل "كلبش".

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