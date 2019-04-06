بالفيديو| لوحة أكروباتية رائعة بـ"ARABS GOT TALENTS"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: استقبلت حلقة اليوم من برنامج اكتشاف المواهب "ARABS GOT TALENTS" اليوم السبت فريق "golden girls". أبهر ثنائي الفريق بموهبتهما في رقص الأكروبات لجنة تحكيم البرنامج التي تضم نجوى كرم، الإعلامي جابر علي، وأحمد حلمي.

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