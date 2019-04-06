عابد فهد رفقة زوجته بـ"موركس دور" ويحصد جائزة أفضل ممثل عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر ظهر الفنان عابد فهد، على السجادة الحمراء بحفل جوائز"موركس دور" بصحبة زوجته الإعلامية زينة يازجي. وحصد "فهد" خلال الحفل الذي يقام حاليًا بلبنان على جائزة أفضل ممثل عربي. وشهد الحفل حضور عدد من النجوم المصريين، منهم أمير كرارة ونيللي كريم وتامر حسني وأنغام. ويأتي حفل "موركس دور" لتكريم أهم الفنانين والمطربين بالوطن العربي علي إنجازاتهم في كافة المجالات الفنية والإعلامية والثقافية .



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