أنغام تتألق بالأزرق في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر

تألقت المطربة أنغام، خلال حضورها حفل توزيع جوائز "موركس دور"، الذي يقام حاليًا بلبنان، حيث ارتدت فستانًا أزرق صمم خصيصًا لهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تحصل أنغام على جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2018.

ومن المقرر أن يتم خلال حفل "موركس دور" تكريم أهم الفنانين والمطربين على انجازاتهم في كافة المجالات الفنية والاعلامية والثقافية .