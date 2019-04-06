بالفيديو.. أسمهان سيمون تطرب أرب جوت تالنت بالتراث الأمازيغي

أطربت المتسابقة أسمهان سيمون، في العرض المباشر الثالث لبرنامج"Arabs Got Talent " ، المذاع على شاشة MBC4، الجميع بالتراث الأمازيغي. على شاشة MBC4، الجميع بالتراث الأمازيغي. يذكر ان البرنامج تقديم قصي خضر، وريا أبي راشد، وتتألف لجنة تحكيمه من الفنانة نجوى كرم، والإعلامي علي جابر، والفنان أحمد حلمي.

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