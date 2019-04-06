لأول مرّة منذ وفاة شقيقته.. لويس توملينسون يعودُ للغناء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ تقاريرُ عن عودة المغني البريطاني ونجم فرقة "وان دايركشن" لويس توملينسون، إلى عالم الغناء مجددًا لأول مرة منذ وفاة شقيقته فيليستي.

من المقرّر أن يعود لويس 27 عامًا، إلى الساحة من خلال إقامة حفل في برمنغهام في الرابع من مايو، والذي سيجمعه بالعديد من النجوم، من بينهم المغنية إيلي غولدنغ وزارا لارسون، بالإضافة إلى فرقة ذا فامبس البريطانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيشارك لويس في حفل فري راديو هيتس لايف المُنتظر، في أول ظهور له بعد وفاة شقيقته فيليستي ذات الـ18 عامًا، والتي عُثر عليها متوفاة في منزلها في إيرلز كورت غرب لندن خلال شهر مارس نتيجة نوبة قلبية.

ومن المقرّر أن يكون الساحر ومذيع التلفزيون البريطاني بن هانلين هو مُضيف الحفل، مع المذيعة سارة جين كراوفورد، كما سيتميّز الحفل بعدد هائل من الجماهير يصل إلى 15 ألف شخص.

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جديرٌ بالذكر أن هذا الحفل المُنتظر يُشكّل عودةً للويس وصفحة جديدة بالنسبة له، حيث كان مُدمَّرًا نفسيًا وعاش فترة عصيبة بعد وفاة شقيقته، كما أنه يُذكر أنه انسحب من تقديم عرض في برنامج كوميك ريليف، خلال تلك الفترة، حيث كان من المقرّر أن يُقدّم أغنية جديدة كتبها عن والدته الراحلة جوهانا، التي توفيت بسبب السرطان في 2016.

وأعرب ليني هنري مُضيف البرنامج آنذاك عن حزنه لما يمرُّ به لويس وعائلته، وقال: "آمل أن يتجاوز لويس وعائلته هذا الوقت العصيب".

وحتى الآن، لا تزال الصحيفة تنتظر ردّ ممثلي لويس على طلب التعليق على مشاركة المغني في الحفل المُنتظر.