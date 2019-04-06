شاهدي لحظة سُقوط عارضة أزياء عن الخيل أثناء تصوير برنامج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت تانيا باردسلي، العارضة البريطانية ونجمة برنامج "ريل هاوس وايفز أوف تشيشير"، إلى حادث مروّع أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج "سيليبز أون ذا رانش".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت تانيا تمتطي خيلًا أثناء تصوير إحدى حلقات برنامج "سيليبز أون ذا رنش"، عندما فقدت السيطرة عليه وأطاح بها أرضًا.

وفي الفيديو، يُمكن سماع صرخات تانيا البالغة من العمر 37 عامًا، ورؤية لحظة سقوطها المروّعة، بينما سارع المسعفون إلى إنقاذها وسط ذهول زملائها.

وأثارتْ الواقعةُ ذهول زملاء تانيا، حيث قال لويس سبينس: "كانت حركة الخيل غير مستقرة وتركت تانيا الزمام، لقد فعلت كل شيء خاطئ، ولكنني أتفهم السبب، فتانيا كانت الأكثر خوفًا بيننا من الخيل".

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إضافةً إلى ذلك، قال زميلها إيال بوكر: "كنت في حالة صدمة، عجزنا عن التفكير وهرعنا جميعًا إليها، بينما وصل المسعفون بسرعة وتدخلوا فورًا".

وتصدّرت واقعة تانيا الأخبار حتى قبل إطلاق الحلقة الجديدة التي أُصيبت فيها العارضة أثناء تصويرها، في إحدى المزارع في ولاية أريزونا الأمريكية، وقال أحد المصادر للصحيفة: "كانت المزرعة تبعد عن أقرب مستشفى 4 ساعات بالسيارة، لذا تعيّن نقلها بواسطة طائرة هليكوبتر".

ووفقًا لما ذكرته التقارير، عانت تانيا من آلام شديدة وتورّم في الظهر، ورغم مغادرتها المستشفى لاحقًا ومتابعتها لتصوير البرنامج، إلا أنها اكتشفت فيما بعد إصابتها بشرخ في إحدى الفقرات، وحتى الآن، لم تُكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة وعما إذا كانت ستتمكّن من استكمال دورها في البرنامج أم ستضطر إلى الانسحاب.