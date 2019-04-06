شمس الكويتية لجمهورها: ألبوم أغانٍ باللهجة المصرية قريبًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المطربةُ الكويتية شمس استعدادها لإطلاق ألبوم غنائي جديد باللهجة المصرية. وقالت شمس في منشور عبر حسابها في "إنستغرام": "قريبًا ألبوم أغانٍ باللهجة المصرية وتعاون مع أهم الشعراء والملحنين من أم الدنيا". وكانت المطربة الكويتية تتردّد مؤخرًا على القاهرة لتحضير ألبومها الغنائي الجديد بعقد جلسات عمل مكثفة مع مجموعة من الشعراء والملحنين؛ لاختيار أغاني الألبوم. Advertisements يُذكر أن شمس أصدرتْ في عام 2007 ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية، والثاني باللهجة المصرية هما "شمس خليجي" و"شمس مصري" من إنتاج "شركة سربرايز الأمريكية"، علمًا بأن آخر ألبومات المطربة الكويتية هو "شقيت ثوبي"، الذي طرحته في 2017.

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