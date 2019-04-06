شكرا لقرائتكم خبر عن الزهر لعب وأتبدلت الأحوال..هذه حكايتى مع ياسمين صبرى ووفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل وقت زمانه وآوانه قد لاتنفعك موهبتك العبقرية وحدها كى تصبح فوق منافسيك طوال الوقت ولكن للسوق أوامر، وللجمهور أحكام يقبل عليك متى يريد وينصرف عنك حيثما يشاء، وعلى طريقة الأغنية الشهيرة "أه لو لعبت يازهر..وأتبدلت الأحوال"، والتى وضعت المطرب الشعبى أحمد شيبة فى قائمة أحد أهم مطربى جيله فى الغناء الشعبى بمصر، حدث هذا الأمر بالضبط فى مسلسل "حكايتى" والذى يشهد أولى بطولات النجمة ياسمين صبرى فى عالم الدراما التليفزيوينة، والمقررعرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، للمؤلف محمد عبد المعطى، والمخرج أحمد سمير فرج.

ففى عام 2014 وخلال التحضير للموسم الدرامى الرمضانى لهذا العام، كانت الممثلة الشابة ياسمين صبرى تبحث عن فرصة تثبت فيها موهبتها وتخطو من خلالها أولى خطواتها على الشاشة الدرامية التليفزيوينة لتبرز موهبتها أمام الجمهور بعد مشاركتها بالأداء التمثيلى فى برنامج "خطوات الشيطان"، لتذهب بالفعل لأسرة مسلسل "أبو هيبة فى جبل الحلال"، للنجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز والنجمة وفاء عامر، ويتم بالفعل اختيار "ياسمين" دون غيرها من الوجوه الجديدة التى تقدمت لـ"الكاستينج"، بعدما رأى فيها الساحر ومخرجه عادل أديب شيئا مختلفا عن اللاتى تقدمن، ليتم الإستقرار عليها فى النهاية لتجسد دور الإبنة الصغرى للنجم الراحل محمود عبد العزيز .

Advertisements

فى هذه الأثناء كانت ياسمين صبرى وجها جديدا لا تمتلك الثقة الكاملة بذاتها حتى تقف وتختار وتغير وتعدل، لكنها كانت تحتاج لنجمة العمل وقتها وفاء عامر والتى بالفعل جسدت دور والدتها كى تنصحها فى بعض الأحيان وتوجها فى بعض الأحيان الأخرى، حيث كانت ياسمين وقتها مجرد وجها جديدا ووفاء عامر عامر نجمة للعمل تقف أمام الساحر فى دور زوجته، وبعد مرور 5 أعوام بالتحديد ليأتى موسم رمضان 2019 هذا العام، وتصبح ياسمين صبرى بطلة لمسلسل تليفزيونى ووفاء عامر فى الدور التانى بعدها، بعد أن حققت "ياسمين" بالفعل نجاحا كبيرا فى كل الأعمال التى شاركت بها وأصبحت فنانة مطلوبة يسأل عنها الجمهور وينتظر ظهورها، ولذلك آمنت بها شركة كبرى مثل سينرجى تدرك جيدا معايير اللعبة الإنتاجية.