بالصور| بحضور النجوم.. انطلاق حفل توزيع جوائز "الموركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر

انطلق منذ قليل، حفل "الموركس دور" المقام بلبنان، والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان تامر حسني الذي يتم تتويجه بلقب أفضل مطرب عربي لعام 2018 بعد نجاح ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، كذلك النجمة نيللي كريم التي توجت بأفضل ممثلة عربية.

ووصل عدد من الفنانين إلي السجادة الحمراء للحفل الذي تنقله مساء اليوم السبت، قناة MTV .

وكان من بين الحضور ماجي بو غصن، باميلا الكيك برفقة عارض الأزياء اللبناني الفين ضاهر، ستيفاني صليبا ، دانيلا رحمة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم العرب على إبداعتهم الفنية خلال عام 2018.