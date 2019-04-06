تكريم اسم المخرجة الراحلة عطيات الأبنودي بمهرجان فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلنت المخرجة ماجي أنور رئيس ومؤسس مهرجان فاتن حمامة السينمائي عن تكريم اسم رائدة السينما التسجيلية بالوطن العربي الراحلة عطيات الأبنودي.

وقالت ماجي في بيان صحفي: "هذه هي الدورة الأولى بعد وفاة المخرجة الكبيرة في أكتوبر الماضي ولا يمكن إلا نقدم لها تكريم بالاعتزاز لإسهاماتها بالسينما التسجيلية حيث تعد الأبنودي من أشهر وأكبر المخرجات اللواتي يتميزن بمجال الأفلام التسجيلية".

ورحلت الابنودي في اكتوبر ٢٠١٨ عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد تقديمها اكثر من ١٩ فيلما تسجيليا مميزا حيث كانت تركز بأعمالها على رسم ملامح الطبقات الكادحة بالمجتمع المصري.

وتقام الدورة الخامسة يوم ٢٧ أبريل الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، ويشارك بلجنة التحكيم كل من التونسية درة والمنتج البريطاني كارل توني ووكليوفاس إدريان المنتج الإيطالي الأفريقي والمخرج الإسباني جوان فيرا والمخرج المصري كريم حنفي.