نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي: "تركتها بعد الهدف الثاني وتوقعت ما سيحدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على هزيمة الأهلي من صن دوانز الجنوب الأفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب نبيل الحلفاوي: "تعليقي بخصوص مسئولية الدفاع بالكامل وسلبيته التي لا تصدق.. كان تعليقا على الهدف الأول فحسب، بعد الهدف الثاني غادرت صفحتي وتوقفت عن متابعة المباراة. فلم أرى الأهلي في الملعب وتوقعت ما سيحدث.".

يُذكر أن النادي الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة من صن دوانز الجنوب الأفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

