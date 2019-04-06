محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر حرص المطرب عاصي الحلاني، على تهنئة صديقه المطرب راغب علامة بأغنيته الجديدة "صدفة"، والتي طرحها أمس الجمعة على "يوتيوب". ونشر "الحلاني" عبر حسابه على "تويتر"، صورة تجمعه بنجله وليد والمطرب راغب علامة، وعلق عليها قائلًا: "حياة أي إنسان لا تخلو من الصدفة، والصدفة تأتي دون ترتيب، ولا موعد، ولكن النجاح والاستمرار مش صدفة هذا هو الشيء الوحيد الذي يأتي بالاجتهاد والمثابرة والبحث عن الأفضل.. ألف مبروك أبو خالد الغالي على أحلى صدفة بالتوفيق دائماً باذن الله". أغنية "صدفة" كلمات وألحان أماني النوري.



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كانت هذه تفاصيل خبر الحلاني مهنئًا "علامة" على أغنيته الجديدة: "النجاح والاستمرار مش صدفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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