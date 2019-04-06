"لست فقط أم أطفالي".. عمرو سعد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: وجه الفنان عمرو سعد رسالة رومانسية إلى زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ونشر سعد صورة تجمعه بها وعلق عليها قائلًا: " أنت لست فقط أم أطفالي ولكنك أيضًا ملكة هذه العائلة". يذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك في بطولة فيلم "حملة فرعون"، ويشاركه البطولة محمود عبد المغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.

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