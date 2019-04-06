صورة| محمد ممدوح رفقة أحمد السقا في كواليس "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد ممدوح صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل "ولد الغلابة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر ممدوح في الصورة رفقة أحمد السقا والمخرج محمد سامي. يُّذكر أن الفنان محمد ممدوح يقوم حاليًا بتصوير مسلسل "قابيل" من إخراج كريم الشناوي.

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