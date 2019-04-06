بالصور| فتحي عبدالوهاب وإيمان العاصي في كواليس "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورًا مع فريق عمل مسلسلها الجديد "لمس أكتاف"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إيمان في الصور بجانب الفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان محمد عز، وعلقت إيمان على الصور قائلة: "لمس أكتاف، رمضان 2019، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، إنتاج سينرجي".

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبدالوهاب، كرم جابر، إيمان العاصي، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، سمر يسري، هبة عبدالغني، ومن إخراج حسين المنباوي.