- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر رسام سوري يفتتح معرضاً فنياً في إسطنبول والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:58 مساءً - افتتح الرسام السوري أحمد رائد محمد، اليوم السبت، معرضاً فنياً تحت عنوان "حدس"، في مقر "وقف الفن المستقل" بمدينة إسطنبول.
ويستعرض "محمد" الذي شارك في العديد من المعارض الفنية، بحلب ودمشق خلال الأعوام الماضية، جميع أعماله الفنية في معرضه الأول من نوعه بتركيا، قائلاً إنه يركز في رسوماته على الأوجه التجريدية والمجازية.
وعن ممارسة الفن في تركيا، أكد "محمد" أنه واجه صعوبة بداية الأمر، بعد أن قدم إليها برفقة أسرته في 2013، قبل أن يتمكن من الاستقرار، ومتابعة الرسم.
بدورها، قالت أمينة المعرض "هوليا يازيجي"، إن العديد من الفنانين السوريين والعراقيين يواجهون صعوبة في فتح معارض فنية هنا، مشيرة إلى أنه لهذا السبب يفتح الوقف أبوابه لهؤلاء، حتى يتمكنوا من التواصل مع الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر رسام سوري يفتتح معرضاً فنياً في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.