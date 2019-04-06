فضيحة تهز العائلة المالكة .. الأمير خان زوجته مع صديقتها المقربة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أشارت تقارير إعلامية كثيرة إلى إقدام الأمير ويليام على خيانة زوجته الدوقة كيت ميدلتون، مع صديقتها المقرّبة روز هانبري. وذكرت صحيفة The Sun البريطانية بعضتفاصيل الخلاف بين الزوجة والعشيقة، لافتةّ إلى أن الدوقة شكت بالأمر بسبب تقرب هانبري من الأمير بطريقة مريبة. وأعلنت تقارير أخرى أن سبب انتقال الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل الى القصر الجديد، هو علمه بهذه العلاقة السرية. وكانت الملكة إليزابيث سمحت رسمياً، للأمير هاري وزوجته بالاستقلال بحياتهما عن الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون. واعلن قصر بكنغهام انه يتم العمل الآن على تأمين إقامةٍ مستقلة، للأمير هاري وزوجته، التي تنتظر مولودهما الاول.

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