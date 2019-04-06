أنغام وأصالة تلتقيان في السعودية.. هل ينتهي الخلاف بينهما؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجدُ المطربة السورية أصالة نصري، وزميلتها المصرية أنغام في العاصمة السعودية الرياض، في نفس التوقيت لارتباطهما بإحياء حفلتين على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز، خلال الفترة من 12 إلى 13 أبريل الجاري، ما يفتح الباب أمام إمكانية الصلح بعد تفاقم الفجوة بينهما.

كما أن الشركة الراعية لحفلهما واحدة وهي شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث تُحيي الفنانة المصرية أنغام حفلها يوم 13 أبريل الجاري، أمّا أصالة فتُحيي حفلها يوم 12 أبريل على نفس المسرح الذي ستقف عليه أنغام.

وبحسب مصادر مُقرّبة من أصالة نصري فضّلت عدم ذكر اسمها، فإن هناك محاولات جادة من عدد من الأطراف لمحاولة الصلح بينهما وتقريب وجهات النظر، مشيرةً إلى أن هذه المفاوضات سوف تستمر خلال تواجدهما في العاصمة السعودية الرياض وربما تتم عملية الصلح فيها.

ولفت نفس المصدر إلى أن هناك أطرافًا من الشركة الراعية "روتانا" تحاول الصلح بين الطرفين وإنهاء أزمة الخلاف الأخير التي نشبت بسبب ارتباط الموزع الموسيقي الشهير أحمد إبراهيم بأنغام، مؤكدًا أن عمليات التقريب تتم بشكل ودي بعيدًا عن أجواء العمل.

وأثار زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وصلت إلى نشوب خلاف بين أنغام وأصالة بسبب هذه الزيجة، رغم العلاقة القوية التي تجمع أنغام بزميلتها، إلا أن البعض يبرهن على أن الأزمة سببها أن أحمد إبراهيم متزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

وكانت الفنانة المصرية سميرة سعيد تدخّلت أيضًا لمحاولة الصلح بينهما، مؤكدةً أن أصالة وأنغام ستتقابلان وتعودان صديقتين من جديد.

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وقالت سميرة في تصريحات صحفية، إن أي مشكلة في بدايتها تكون كبيرة، ثم بعد ذلك تأخذ حجمها الطبيعي"، متابعةً: "كنا ثلاث صديقات وأصبحنا اثنتين، لكني على قناعة بأن الأمور تتغير".

وأكّدت أيضًا احترامها للمطربتين على المستوى الإنساني، قائلةً: "يهمني أن تكونا على علاقة طيبة، وعندي قناعة بأن المياه ستعود إلى مجاريها بينهما".

واعترفتْ أصالة، مطلع الشهر الماضي بوجود خلاف مع أنغام، مؤكدةً أن زواج أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم تسبب في أزمة معها.

وأكّدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أنها تتمنى أن تمرّ المحنة الحالية على خير؛ لأن هناك ذكريات كثيرة بينهما، مضيفةً: "إن شاء الله بنتصالح".

وتابعتْ أصالة: "أنغام كانت وهتبقى صديقة، ونحن الآن كأننا نخطو مطبًا بسيارة، وأتمنى أن هذه الأزمة نتخطاها على خير"، واستطردت: "جمعتنا ذكريات كتير حلوة وإن شاء الله بنتصالح، وأُعجبت كثيرًا بألبومها الجديد حالة خاصة جداً"، لافتةً إلى أن "أنغام شخصية تتغير مع مرور الزمن، وتترك الخلافات للوقت لكي يحلها".