بسببها قال هذه الأبيات.. صورةٌ نادرةٌ لنزار قباني مع "السفرطاس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول حسابٌ ينشر الصور والقصص النادرة، في "تويتر"، صورةً نادرةً للشاعر السوري الكبير نزار قبّاني، في شقته اللندنية، مع "السفرطاس".

ويحمل الحساب اسم "المفتش سامي"، والذي نشر الصورة، مرفقًا بها تعليق: "نزار قباني في شقته اللندنية عام 1997 ونظرة طفولية إلى (السفرطاس)، الذي كانت أمه تضع له فيه وجبة الطعام المدرسية".

وأشار الحساب، إلى أبيات أطلقها نزار قبّاني، بسبب هذه الصورة، وهي: "أيا أمي.. أيا أمي.. أنا الولد الذي أبحر، ولا زالت بخاطره، تعيش عروسة السكر فكيف.. فكيف يا أمي، غدوت أبًا.. ولم أكبر؟".

يُذكر أن نزار قبّاني غادر لبنان، بعد مقتل زوجته بلقيس، فكان يتنقل بين باريس وجنيف، واستقر به المطاف، في لندن حيث قضى الخمسة عشر عامًا الأخيرة من حياته، بها، حيث عاني من تردي وضعه الصحي في عام 1997 إلى أن تُوفي في 30 أبريل 1998 عن عمر ناهز 75 عامًا في لندن، إثر أزمة قلبية.