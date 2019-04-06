أحمد سعد يُوقّع على وثيقة طلاق سمية الخشاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت مصادر وثيقة الصّلة بالفنان المصري أحمد سعد إنه وقّع على وثيقة طلاق زوجته الفنانة سمية الخشاب، بعد أن لجأت للقضاء مؤخرًا لطلب الطلاق عبر دعاوى قضائية أقامها محاميها.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ"فوشيا" أنّ الطلاق تم فعليًا في 30 مارس الماضي أي منذ قرابة أسبوع على يد مأذون بالقاهرة، بعد تدخل شخصيات قريبة من أحمد وسمية لإنهاء الأمر بشكل ودي ودون ضجيج أو اللجوء للمحكمة.

وأوضحت المصادر أن أحمد سعد وقّع على وثيقة الطلاق للزواج الذي تم في 20 أكتوبر من العام الماضي تحت وثيقة "صورة إشهاد طلاق" متمضنًا كافة البيانات الخاصة بهما.

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ورغم وقوع الطلاق رسميًا، إلا أن سمية وأحمد لم يتحدّثا عن ذلك عبر صفحتيهما بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرصت سمية خلال الساعات الماضية على الاحتفال بتكريمها في المملكة العربية السعودية كونها ضيف شرف ملتقى المرأة السعودية في دورته الثالثة، فيما احتفل أحمد بنجاح حفلة غنائية له في دبي.

وفاجأ أحمد سعد جمهوره منذ أيام بإعلان انفصاله عن سمية الخشاب عبر صفحته في "إنستغرام"، ثم خرجت سمية لتعلن أن القرار من جانبها، وليس قرار أحمد، ثم امتدت حالة الجدل بعدها من خلال التصريحات منهما بشأن الانفصال.

وكان زواج أحمد سعد وسمية قد أثار جدلاً أثناء وقوعه، حيث تكبر سمية أحمد بقرابة 15عامًا، إلى جانب نفي الطرفين لوجود علاقة عاطفية تجمعهما، ثم خرجا لإعلان زواجهما، وتنظيم حفل زفاف في الفيلا الخاصة به بالقاهرة وحضره بعض النجوم والمقرّبين.