أسرة السويدي أفيتشي تطرح أغنياته بعد رحيله

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت أسرة الموسيقي السويدي أفيتشي(Avicii) الذي عُرِفَ بـ"نجم موسيقى الرقص الإلكترونية" أنها ستطرح أغان جديدة له أعدها قبل وفاته.

ولقد صرّح ممثلوه الموسيقيون (Avicii Team) في البيان الذي أصدروه: "لقد ترك وراءه مجموعة من الأغاني شبه المكتملة، إلى جانب الملاحظات ومحادثات البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول الموسيقى". "ولقد واصل كُتّاب الأغاني الذين تعاون معهم العمل لإكمال ألبومه TIM محاولين الاقتراب من رؤيته قدر الإمكان."

وأضافوا أنعائلته لم ترد أن تبقى أعماله شبه المكتملة حبيسة الأدراج، فقررت مشاركتها مع محبيه والمعجبين به في العالم".

وذكروا أنه سيتم طرح أغنية فردية بعنوان SOS في 10 أبريل الجاري، أما الألبوم بعنوان TIM فسيُطرَح بتاريخ 6 يونيو القادم على أن تُخصص الأرباح لمؤسسة "تيم برجلينج" التي تضع على رأس أهدافها علاج الأمراض العصبية والعقلية، والوقاية من الإنتحار. علماً أن "تيم برجلينج" هو الاسم الحقيقي للراحل الذي عُثر عليه منتحراً في سلطنة عمان بتاريخ 20 أبريل من العام 2018 في عامه الـ28. ولقد أوضحت أسرته آنذاك أنه كان يصارع ضغوطا لم يتمكن من الصمود في مواجهتها.