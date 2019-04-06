عبد الحليم حافظ يعود إلى الحياة على مسرح "المنارة" بعد أيام

يعود المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، إلى الحياة، من خلال حفل هو الأول من نوعه في العاصمة المصرية القاهرة، حيث سيشهد مسرح "المنارة"، في يوم 19 نيسان/ أبريل الجاري، إقامة أول حفل "هولوغرام"، سيكون ضيفه الراحل عبد الحليم حافظ.

وستشارك في إحياء الحفل الاستثنائي، المطربة اللبنانية، كارول سماحة، التي شاركت الملصق الدعائي للمناسبة، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن تقنية "الهولوغرام"، هي تقنية تصوير تجسيمي، تعتمد على التقاط جزيئات الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي، علمًا أن المملكة العربية السعودية شهدت إقامة حفل "هولوغرام" في شهر يناير/ كانون الثاني، للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، ضمن مهرجان "شتاء طنطورة".

واحتفل معجبو الراحل عبد الحليم حافظ، قبل أيام، بذكرى وفاته الـ 42، حيث توفى في 30 مارس/ آذار عام 1977، بعد صراع مع مرض البلهارسيا

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