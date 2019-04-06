شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المركز الكاثوليكى يكرم صحفيى ”الخليج 365” لتغطيتهما المميزة للمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المركز الكاثوليكى للسينما مساء اليوم السبت، عددا من صحفيى الفن فى مختلف الصحف لتغطيتهم المتميزة لمهرجان المركز الكاثوليكى وفعالياته على مدار العام السابق، فى احتفالية بكنيسة الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد.

سلم الأب بطرس دانيال رئيس المركز شهادات تقدير للزميل بهاء نبيل محرر الخليج 365، والزميل السعودى محمود مصور الخليج 365، لتغطيتهما المميزة للمهرجان الذى أقيم بالمركز الكاثوليكى فى دورته الـ67





































































































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