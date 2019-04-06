شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتظر كاتى بيرى مولودها الأول مع أورلاندو بلوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية تساؤلا بين محبى النجمة العالمية كاتى بيرى وهو "هل تنتظر النجمة العالمية مولودها الأول مع خطيبها النجم أورلاندو بلوم؟، إلا أن موقع "جوسيب كوب" نفى أن الثنائى ينتظر مولودهما الأول، وذلك بعد التواصل مع مصدر مقرب من الثنائى الذى أكد أن كل ما يتم تداوله ما هو إلا أكاذيب.

بدأت الشائعة بنشر العدد الأخير من مجلة "Life & Style" تقرير عنوانه "كاتى وأورلاندو يبدوا فى تأسيس عائلة".. وجاء فى التقرير أن المغنية من المتوقع أن تكون حامل فى طفلها الأول، وذلك بعد ظهورها مرتدية ملابس فضفاضة خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر للمجلة إن كاتى بيرى كانت تحلم بأن تكون حامل بعد أن تتم إجراءات الزواج من أورلاندو بلوم، واستكمل: "وإذا كانت كاتى بيرى حامل الآن فمن المؤكد أنها ستؤجل حفل زفافها بعد أن تنجب طفلها الأول".