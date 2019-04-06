شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور..بعد يومين من إعلان حملها..آمبر روز تستعرض مجوهراتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يومين فقط من إعلان خبر حملها في طفلها الثاني ظهرت النجمة العالمية آمبر روز في مقطع فيديو قصيروهي تستعرض علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" خاتم ضخم من الألماس إلى جانب أقراط ذات تصميم مذهل وقلادة أنيقة، وعلقت علي الفيديو مؤكده أنها مذهولة من هذه التصميمات الخيالية، وقد وصلت نسبة مشاهدة مقطع الفيديو لأكثرمن 501 ألف مشاهدة علي" إنستجرام " .

يذكر أن آمبر روز أعلنت مؤخرا أنها حامل وتنتظر قدوم مولودها الجديد مع صديقها الكسندر ادواردز، حيث نشرت روز صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " خلال اجرائها إحدي الفحوصات الطبية الخاصة بالحمل .

Advertisements















