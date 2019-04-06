بعد هزيمة الأهلي.. صلاح عبد الله: "ربنا يستر بكرة يا زمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على هزيمة الأهلي من صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب صلاح عبد الله: "بجد اللي منكد عليا إن تسعين في المية، من حبايبي الأهلاوية، بيتمنوا هزيمة الزمالك بُكرة، ع الأقل بسداسية، ربنا يستر يا زمالك".

يُذكر أن النادي الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة من صن داونز، بينما يلتقي الزمالك غدا في التاسعة مساءً مع نادي حسينية أغادير المغربي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.