صور| رمضان يواصل الاحتفال بنجاح حفله الأول: "فرقعت أتخن ما فيكم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد رمضان صورا من حفله الغنائي الأول، الذي أحياه نهاية الشهر الماضي، عبر حسابه على "إنستجرام".

وأظهرت الصور، التي نشرها رمضان، الحضور الجماهيري الكبير للحفل، وعلق قائلا: "ضربت سن إبرة فرقعت أتخن ما فيكم، جمهوري العشق".

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وأحدثت الحفل ردود فعل واسعة، وتحررت بلاغات ضد رمضان بسبب ظهوره نصف عارٍ على المسرح، كما هاجم بعض النقاد نقابة المهن الموسيقية، لمنحها رمضان تصريحا بالغناء.

وينشغل رمضان حاليا بتصوير دوره في مسلسل زلزال، المقرر عرضه في رمضان المبل، بطولة حلا شيحة، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وأعلن رمضان عن أول مشاريعه في 2020 من خلال فيلم شبح الليل، بتقنية 3D، وهو فيلم رعب تدور أحداثه قبل 100 عام.