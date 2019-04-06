أمير طعيمة يوجه رسالة للشامتين في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على هزيمة الأهلي من "صن دوانز" الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كتب طعيمة: "هزيمة فريق مصري في بطولة إفريقية المفروض يزعل كل مصري حتى لو ما بيشجعش نفس النادي محليًا، عارف إن جمهور الفريقين بيعمل نفس الحاجة، وعارف أن برا المتنافسين ما بيحسبوهاش كده، بس الاقتداء بالخطأ خطأ، هزيمة مزعجة لفريق بيمثل مصر".

يُذكر أن النادي الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة من "صن دوانز" الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.