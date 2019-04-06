عمرو عرفة عن عادل أدهم: كان برنس وبيجيب أكله من البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة يحكي بها عن الفنان الكبير عادل أدهم.

كتب عرفة: "اشتغلت مع البرنس عادل أدهم كمدير إنتاج في فيلم (إلحقونا) وكان إكسلانس في كل تصرفاته.. بيجيب معاه أكله وشربه من البيت، حتى الكرسي بتاعه كان بيجيبه معاه وعمري ما تخيلته في دور المعلم أبدًا إلا لما شفته في الفرن، العشرة دول بتوعك، الله يرحمه كان ممثل عبقري"

ولد الفنان عادل أدهم في حي الجمرك البحري بالإسكندرية في 8 مارس عام 1928، وكان والده موظفًا كبيرًا بالحكومة، ووالدته تركية الأصل، ورحل عن عالمنا في 1 فبراير 1996.​

