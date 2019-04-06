رغم تشجعيه للزمالك.. مؤلف "أهو ده اللي صار" يساند الأهلي بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دعم السيناريست عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل "أهو ده اللي صار" والمعروف بانتمائه لنادي الزمالك، الأهلي، عقب هزيمته من صن داونز.

وكتب كمال عبر صفحته على فيس بوك: "الأهلي فريق عظيم وتاريخ عظيم، وأكتر نادي مصري أسعد المصريين، الخسارة للكبار واردة، والتحفيل في هذا المقام مخجل وسخيف ومدان، وسيعود البطل المصري لقوته، زملكاوي يحترم ويقدر النادي الكبير وجماهيره".

يذكر أن الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة من فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

ويشار إلى أن عبد الرحيم كمال منشغل حاليا بمواصلة كتابة مسلسل زلزال لمحمد رمضان، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

