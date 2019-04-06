شاهد.. عمرو دياب يروج لحفله المقبل في الجامعة الأمريكية

روج الهضبة عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحفله المقبل الذي من المقرر أن يقام على أرض الجامعة الأمريكية في فرعها بالتجمع الخامس يوم أن يقام على أرض الجامعة الأمريكية في فرعها بالتجمع الخامس يومالجمعة 19 أبريل، بمشاركة الموسيقي الهولندي. يذكر أنه تم تقسيم سعر تذكرة الحفل إلى فئتين، الفئة الأولى بقيمة 750 جنيهاً، والثانية بقيمة 1500 جنيه.

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