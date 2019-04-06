تعرف علي موعد طرح تذاكر حفل كارول سماحة وعبد الحليم حافظ

تستعد الفنانة كارول سماحة لإحياء أضخم حفل لها في الوطن العربي تحت عنوان "الحلم"، وتتشارك فيه الغناء مع الفنان الكبير الراحل عبدالحليم حافظ الذي يحضر إلى المسرح بتقنية الهولوجرام أو التصوير المجسم ثلاثي الأبعاد، وهي التقنية التي تستخدم لأول مرة في مصر خلال حفل "كارول"، ليتجسد العندليب من جديد أمام الجمهور، بعد سنوات من آخر ظهور له على المسرح عام

1976.

وكشفت منظمو "الحفل الحلم" أن النجمة كارول سماحة ستقدم مجموعة من أفضل أغانيها إلى جانب تقديم عبد الحليم حافظ بتقنية "الهولوجرام" مجموعة من أشهر أغانيه، كما وعد المنظمون بمفاجأة خاصة لجمهور الحفل والمنتظر أن يأتي من كافة أنحاء الوطن العربي من محبي كارول وعشاق العندليب.

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ويُقام الحفل بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس يوم الجمعة 19 أبريل، وسيصاحب صوت كارول سماحة وعبدالحليم حافظ، عزف لأوركسترا مكونة من 70 عازف بقيادة المايسترو جورج قلته.

يذكر أن تقنية الهولوجرام في الحفل تنفذها شركة "مارتيك" لأول مرة في مصر، وتتاح التذاكر غدا الأحد في كل فروع فيرجن ميجا ستورز في مصر والعالم العربي وفروع أورانج من خلال خدمة 8000، ويقام الحفل بتنظيم شركة "سكاي برودكشن" ووكالة "إيف"، وسوف تقدم شركة سويفل خدمة لجمهور الحفل بنقله مجانا من وإلى مكان الحفل.