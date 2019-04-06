بالفيديو.. رامي عياش يطرح أحدث أغانيه "بالأفراح"

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بالأفراح"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من ألحانه وكلمات: سليم عساف، وتوزيع: استوديو رامي

عياش، وهندسة صوت وماسترينج: Xavier Escabasse.

وكان رامي عياش قد أهدى مصر أغنية «أم الدنيا»، وطرحها أمس الجمعة 5 أبريل عبر

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قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من ألحانه، وكلمات سليم عساف، وتوزيع داني حلو.

يذكر أن آخر أعمال رامي عياش الفنية، أغنية "عمر جديد"وهي من ألحانه، وكلمات: ​كاثرين معوض، توزيع: داني حلو، وتنتمي إلى نوعية الغاني الرومانسية الهادئة.