بالفيديو.. رامي عياش يطرح أحدث أغانيه "بالأفراح"

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بالأفراح"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من ألحانه وكلمات: سليم عساف، وتوزيع: استوديو راميعياش، وهندسة صوت وماسترينج: Xavier Escabasse.
وكان رامي عياش قد أهدى مصر أغنية «أم الدنيا»، وطرحها أمس الجمعة 5 أبريل عبر
يذكر أن آخر أعمال رامي عياش الفنية، أغنية "عمر جديد"وهي من ألحانه، وكلمات: كاثرين معوض، توزيع: داني حلو، وتنتمي إلى نوعية الغاني الرومانسية الهادئة.
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