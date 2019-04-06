شاهد.. تعليقات نجوم الفن علي هزيمة الأهلي

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الأهلي في مباراته أمام صن داونز، في جنوب إفريقيا، في إطار دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الأهلي للهزيمة بخماسية نظيفة في المباراة، التي انتهت منذ قليل، ما يجعله قريبا من توديع البطولة، إذ تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل في مصر.

وترصد لكم "الوفد" أبرز تعليقات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي:

وجاء في المقدمة الفنان نبيل الحلفاوي، كاتبًا: "الهزيمة مسئولية الدفاع كاملا.. سلبية لا تصدق".

وقالت الفنانة ندى بسيوني: "الدعم كل الدعم للاعبي

الأهلي خلال الفترة المقبلة ليست نهاية العالم".

وخلال المباراة علقت: "المباراة الأسوأ إفريقيًا في تاريخ النادي الأهلي بكل المقاييس.. أقيلوا لاسارتي والجهاز الفني".

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أما الفنان صلاح عبد الله، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، فكتب: "مش هشارك في التحفيل.. مش هعلق بأي شِي.. دا ماتش يا ولاد النيل..ل ابد ولازم يتنسي".

وعقب انتهاء المبارة، كتب الفنان صبري فواز: "باي باي إفريقيا".

وتوقع الفنان الشاب محمد علي رزق نتيجة المبارة قبل نهايتها، إذ كتب عبر

حسابه على فيس بوك: "الماتش ده هيخلص بخمسة أو ستة أيهما أقرب، أحسن علشان يعرفوا يستهينوا بالمنافس، بجد مش زعلان علشان الأهلي زي الزفت ودي النتيجة الطبيعية".

وكتب الفنان محمد أنور، عبر حسابه على إنستجرام: "يا جماعة اللي حصل ده أكبر دليل على إن في مصر بجد خلاص مفيش كورة.. احنا بنقعد نتنطط على بعض هنا أهلي وزمالك، بس لما بنخرج بره بيبان مستوانا، حتى المنتخب لما بيخرج بره بيتبهدل برضه، كل فرق إفريقيا بقت أحسن مننا بكتير، والكور في مصر وقفت عند جيل 2010".

و سخر نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر من هزيمة النادي الأهلي كاتبًا: "‏‎‏‏فيه حفلة في الماتش وفيه حفلة علينا بعد الماتش".