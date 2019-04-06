جولة فى فنون 3 قارات بدمنهور الدولى للفلكلور

يقام ضمن فاعليات مهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور فى السابعة مساء الاثنين 8 ابريل على مسرح أوبرا دمنهور عرضا لفرقة ذوى القدرات الخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، يتبعها عرض لفرقة كيدافيتز دايزرديبيان ( جورجيا ) ، يليها فرقة المنيا للفنون الشعبية يسبق ذلك فى الثانية ظهراً ورشتا عمل لفرقتى كيدافيتز دايزرديبيان الجورجية لفرقة كيدافيتز دايزرديبيان ( جورجيا ) ، يليها فرقة المنيا للفنون الشعبية يسبق ذلك فى الثانية ظهراً ورشتا عمل لفرقتى كيدافيتز دايزرديبيان الجورجيةوالمنيا لفن التحطيب . وبالتزامن يقام على المسرح المكشوف بأوبرا القاهرة حفل يضم عدة فقرات فنية لكل من أوركسترا جينيسو النسائية التقليديه ( الصين ) فريق أكاديمية رانرانجا للرقص ( سيريلانكا ) ، فرقة جسور ( الجزائر ) وفرقة التنورة .

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