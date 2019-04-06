كوريا تحتفل بمئوية تأسيس أول حكومة انتقالية فى أوبرا القاهرة والإسكندرية

تستضيف دار الأوبراالمصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى بالقاهرة حفلين لفرقة أريراينج وذلك بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس أول حكومة انتقالية فى كوريا ومن المقرر أن تقام في تمام الثامنة مساء الاثنين 8 أبريل علي مسرح سيد

درويش " أوبرا الاسكندرية " ومساء الأربعاء 10 أبريل علي المسرح المكشوف بالقاهرة .

يتضمن البرنامج مزيجا موسيقيا راقصا فريدا يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويهدف إلى إعادة إحياء الفنون التقليدية إلى جانب تقديم

ألوان موسيقية عالمية حديثة مثل الجاز والبوب منها بينارى , الرقص الإبداعي , يول ساجا , البانسوري الابداعي , هيونج بوجا , تابيونج مو , سيناوى , رقصة بوج جو , سامولنوري واريرانج التى تعتمد على أنماط موسيقية متنوعة لمناطق مختلفة فى البلاد واستلهم منها اسم الفرقة لتعبر عن الطبيعة الشعبية فى كوريا .