جاز بغدادى بيج باند فى الأوبرا

يقدم عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي وفرقته بغدادي بيج باند حفلا في الثامنة مساء الاثنين 8 ابريل على المسرح الصغير يتضمن مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل ، مزاج جيد , موجة , ابريل في باريس , كرنفال لوس ريوس , مامبو جامبو , شيء صغير مجنون يدعي الحب , نيويورك نيويورك, رقصة القمر , حلق بى الي القمر ، غنى غنى واهل المحبة.
تضم الفرقة مصطفى سعيد - ريمون فوزي ( ساكسفون ) ، شادي القصير- تامر كمال ( تينور – ساكسفون ) ، مايكل لويس - احمد عبد العزيز - امير ابراهيم – زافار عظيموف ( ترومبون ) ، ديميتار ميتكو - وليد جبر - هاروكا - تامر نصار – ريثيم سيكشن ( ترومبيت ) شريف عليان ( دبل باص ) ، محمد عبد الله ( بيانو ) ، حازم عبد القادر ( ايقاع ) ، الهامى امين ( غناء ) .
يذكر ان مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982
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