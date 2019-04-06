جاز بغدادى بيج باند فى الأوبرا

يقدم عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي وفرقته بغدادي بيج باند حفلا في الثامنة مساء الاثنين 8 ابريل على المسرح الصغير يتضمن مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل ، مزاج جيد , موجة , ابريل في باريس , كرنفال لوس ريوس , مامبو جامبو , شيء صغير مجنون يدعي الحب , نيويورك نيويورك, رقصة القمر , حلق بى الي القمر ، غنى غنى واهل المحبة.

تضم الفرقة مصطفى سعيد - ريمون فوزي ( ساكسفون ) ، شادي القصير

- تامر كمال ( تينور – ساكسفون ) ، مايكل لويس - احمد عبد العزيز - امير ابراهيم – زافار عظيموف ( ترومبون ) ، ديميتار ميتكو - وليد جبر - هاروكا - تامر نصار – ريثيم سيكشن ( ترومبيت ) شريف عليان ( دبل باص ) ، محمد عبد الله ( بيانو ) ، حازم عبد القادر ( ايقاع ) ، الهامى امين ( غناء ) .

يذكر ان مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982

وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003 ، اسس فرقته بغدادي باند عام1996 وتعد أول فريق مصرى تخصص فى تقديم الموسيقى الغربية في فترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد ويشغل حالياً منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه .