شاهد.. أنغام ترد على غزل أحمد إبراهيم بـ "قُبلة"

نشر الإعلامي اللبناني ربيع هندي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، فيديو جديدا يجمع المطربة أنغام بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طلب فيه من الأخير أن يهنئ زوجته بعد فوزها بلقب أفضل مطربة عربية من "الموريكس دور".
وأعرب أحمد إبراهيم، عن حبه لزوجته خلال الفيديو، قائلًا "أنا مش شايف إن فيه جايزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها دا كله محتاجة ألف جايزة، فمبروك عليهم أنغام، ومبروك على فريق عمل الألبوم، ويارب أبقى وش الخير عليها دايمًا
وحرصت أنغام أن ترد على غزل زوجها بقُبلة على وجنته.
وكان زواج أنغام وأحمد إبراهيم، الذي تزامن مع إطلاق المطربة لألبومها "حالة خاصة جدًا"، أحدث ضجة كبيرة، كونه زوجًا وأبًا لطفلين.
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