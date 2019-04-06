كاميرا سرّية وبث مباشر بشقة مستأجرة من “Airbnb” قصص لا يتخيلها عقل !

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 أبريل 2019 07:08 مساءً - يبدو أن شركة إير بي.أن.بي (Airbnb) لتأجير المنازل عبر الإنترنت لقضاء العطل في مختلف أنحاء العالم، تواجه مشكلة قد تبعد الكثيرين عن خدماتها التي اكتسبت شعبية كبيرة مؤخرا لأنها ربما توفر بعض المال للسياح مقارنة بالفنادق.

عاد الجدل مجددا بشأن منصة تأجير البيوت “Airbnb”، بعدما قالت عائلة مسافرة في إيرلندا إنها اكتشفت كاميرا تصور كل شيء في شقة تم حجزها طريق الموقع.

وبحسب ما نقلت “سي إن إن”، فإن عائلة نيلي بيركر التي تنحدر من نيوزيلندا، اكتشفت وجود كاميرا مراقبة تسجل كل شيء عن طريق البث المباشر.

وأضافت المرأة بيركر أن الكاميرا كان مخبأة في جهاز استشعار الحريق، وأوضحت أن زوجها الذي يعمل خبيرا أمنيا اكتشف أنها متصلة بالإنترنت.

واصطف كافة أفراد العائلة أمام الكاميرا كما لو أنهم يلتقطون صورة سيلفي حتى يخبروا صاحب البيت بأنهم اكتشفوا أمر الكاميرا.

وفيما تؤكد Airbnb في ردها الرسمي على الشكاوى أن “سلامة العملاء على رأس أولوياتها” وأنها تتعامل مع ما أبلغوا عنه بجدية وتعيد لهم ما دفعوا من مال فضلا عن حظر العقارات المعنية من الإعلان على موقعها، إلا أن زبائنها يقولون إن تعامل الشركة ليس بمستوى خطورة الشكوى.

وبعد إبلاغ منصة “Airbnb” بوجود الكاميرا، قالت الشركة إنها تقف بجانب العائلة وتؤكد على احترام خصوصيتها.

وبموجب سياسة موقع الحجز، يتوجب على مالك البيت أن يخبر النزلاء بوجود أي كاميرا تقوم بالتسجيل، حتى يكونوا على بينة من أمرهم.

وزعم صاحب البيت أنه حرص على وضع الكاميرا حتى يتفادى إلحاق أي أضرار بالشقة التي يقوم بتأجيرها باستمرار.

وأكدت الشركة لموقع The Atlantic أنها تسعى إلى غربلة المنازل التي تقدم إعلانات على موقعها كمنع ذوي سوابق متعلقة بانتهاكات جنسية وجرائم من خلال مقارنة أسمائهم مع بيانات السلطات.

وكان نزلاء سابقون في دول أخرى قد اشتكوا من وجود كاميرات في البيوت التي أقاموا بها، وأبدوا مخاوف من انتهاك خصوصيتهم وحياتهم الحميمية.

ويسمع في الآونة الأخيرة عن اكتشاف عدد متزايد من الأشخاص في عدة بلدان، كاميرات تتجسس عليهم في شقق استأجروها، بينها كاميرات تنقل بثا مباشرا وكاميرات مثبتة في غرف النوم.

ماكس فيست استأجر غرفة في شقة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا عبر Airbnb من رجل عرفه خلال مراسلاتهما باسم راي ثم أصبح اسمه رالف عندما التقاه شخصيا وشاركه منزله.

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فيست الذي كان بصحبة صديقته اكتشف كاميرا مخفية في غرفة نومه.

أصيب الشاب بالذعر ولم يعرف كيف يتصرف لأنه لا يعلم أي شيء عن “راي أو رالف”، كما أنه لم يكن يعلم إن كانت الكاميرا تنقل بثا مباشرا وأن صاحب المنزل يراقبه، ما يعني أنه يدرك أنه اكتشف الكاميرا.

قرر فيست أخذ الكاميرا ومفاتيح المنزل والمغادرة في أسرع وقت ممكن. لكن الشرطة وجهت إليه بعدما قصدها، تهمة السرقة لأن بحوزته مفاتيح وكاميرا صاحب المنزل من دون علمه، وأكدت حق الأخير في تثبيت كاميرات أينما شاء داخل منزله.

أما كريستن أراندا وألوندرا سالاس، اللذان قررا الذهاب إلى مكان هادئ لقضاء بعض الوقت معا، فانقلبت عطلتهما الرومانسية إلى كابوس بعد أن اكتشفا وجود كاميرا مخفية في جهاز لكشف الدخان مثبت مباشرة فوق سرير غرفة النوم في المنزل الذي استأجراه في غاردن غروف في كاليفورنيا. وأرفق إعلان المنزل على موقع Airbnb بأن المكان “دافئ ورومنسي”.

وقال أراندا وسالاس إنه “أمر مقرف أن هناك أشخاصا يصورونك في لحظات حميمية”، وأكدا في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، أنهما يفكران في اتخاذ إجراء قانوني.

صاحب المنزل أقر لأراندا بوجود الكاميرا لكنه قال إنها لم تكن تسجل أي شيء وهو ما أكدته شرطة غاردن غروف. المنزل المذكور بات محظورا من موقع Airbnb.

وفي تورونتو أصيب سائحان قدما من أوروبا بصدمة عندما اكتشفا كاميرا تجسس مخفية في منبه يبدو كأنه عادي، في غرفة نوم شقة استأجراها في المدينة الكندية. الكاميرا كانت موجهة مباشرة إلى السرير. وقال دوغي هاملتون إنه تنبه إلى وجود شيء غريب في المنبه ثم اكتشف الكاميرا بعد فصل شاحنها.

وبخلاف موقع “بوكينغ” الذي يتيح حجز الشقق والفنادق المفروشة فقط، يسمح موقع “إير بي إن بي” باستئجار بيوت يقيم فيها أصحابها، ويقول خبراء إنه يمتاز عن غيره بأسعار مغرية.

كيف تبحث عن كاميرات تجسس؟

وعلى الرغم من الأنباء التي تتحدث عن الكاميرات السرية في عقارات معروضة على Airbnb، إلا أن تلك الحوادث على الأرجح استثناء وليست عامة.

لكن هناك خطوات يمكن اتباعها لكي تطمئن النفس من خلو المنزل المستأجر من كاميرات مراقبة، فيما يلي بعضها:

التأكد من عدم وجود أجهزة غريبة في جهاز مألوف مثل المنبه والشماعات وشواحن الأجهزة المنزلية.

التأكد من طبيعة أي مصدر ضوء في الغرفة التي يستحسن أن يعمها الظلام حتى تسهل عملية التفتيش.

محاولة رصد وجود أي عدسات في أجهزة صغيرة مثل الأقلام وأجهرة كشف الحركة وسماعات بلوتوث.

التحقق من خلو الأدراج والخزانات والفتحات من كاميرات.

وفي حال وجود كاميرات، ما عليك إلا الاتصال بالشرطة وإبلاغ Airbnb.