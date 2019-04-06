كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يستكمل تصوير "زلزال" بـ 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهده الخارجية في مسلسل "زلزال" بشوراع مدينة 6 أكتوبر، وتحديداً بجوار ميدان جهينة، الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وينتقل بعدها رمضان إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل.

ويجسد رمضان دورين خلال الأحداث وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته، حيث انتهى رمضان من تصوير مشاهد فترة التسعينيات الأسابيع الماضية.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.