ما سبب سحب أول فيلم سينمائي سعودي بعد عرضه لمدة أسبوع فقط؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سحبت الشركة المشغلة لدور السينما في السعودية الفيلم السينمائي "رولم" من دور السينما في المملكة، وذلك بسبب ضعف الإقبال عليه؛ ما سبب حالة من العتب على الجهة المشغلة، كونه أول فيلم سينمائي سعودي يحتاج للدعم؛ ما حدا بالبعض على "تويتر" بمناشدة المسؤولين للإبقاء على الفيلم ولو لفترة قصيرة.

ويأتي قرار الشركة بعد عرض الفيلم لمدة أسبوع واحد فقط في دور السينما السعودية.

وفي هذا السياق؛ قالت الناقدة الإعلامية، سهى الوعل لـ"فوشيا"، إن الفيلم تم عرضه في دور السينما، ولكن كانت عليه العديد من الملاحظات بينها عدم جودته العالية التي تتم مشاهدتها في الأفلام الامريكية والمصرية وغيرهما، مضيفة أن الفيلم لم يستطع المنافسة، وعلى إثره تم سحبه.

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من جهته؛ أوضح المخرج السينمائي السعودي، ممدوح سالم، أن عدد المبيعات في دور عرض السينما هي التي تتحكم في الفيلم، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفلام الضخمة قد تم سحبها بسبب ضعف الإقبال.

يذكر أن الفيلم مدّته 90 دقيقة، وقد صوّرت جميع أحداثه في مدينة جدة، كما واستغرق تصويره 30 يومًا، بينما استغرقت مدة إعداد الفيلم من حيث كتابة السيناريو واختيار الأبطال والتصوير والمونتاج، ما يقارب ثلاث سنوات.