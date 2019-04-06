أنغام ترُدّ على مدح زوجها بقُبلة على خدّه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع الفنانة المصرية أنغام، بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث بارك لها الأخير حصولها على جائزة أفضل مطربة عربية من مهرجان الموريكس دور في لبنان.

وظهر زوج أنغام في الفيديو الذي نشره الصحفي ربيع هنيدي، موجهًا حديثه لأنغام التي وقفت إلى جواره قائلَا: "أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقي قد أنغام، أنغام بتاريخها دا كله محتاجة ألف جائزة".

وأضاف: "مبروك عليهم هما أنغام، ومبروك على فريق العمل الجائزة، ويارب ابقي وش الخير عليها دائمًا كدا".

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وفاجأت أنغام زوجها بقبلة على خده، بعد حديثه عنها، ليطلب هنيدي من الموزع الموسيقي رد القبلة، فقال له: "هي عارفة بس ما مفيش جائزة تبقي قدها ولا 50 ألف بوسة تقدر تكفيها".

يذكر أن فبراير الماضي شهد حالة من الجدل بعد نشر خبر زواج أنغام سرًيا من أحمد إبراهيم، الذي شاركها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" بتوزيع 6 أغان، إلى جانب الجدل الذي أثير من خلال زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى برفع دعوى طلاق منه.