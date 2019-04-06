شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام عرض إضافية لـ"الملك لير" ليحيى الفخرانى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت تذاكر أول أربعة أيام من عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخرانى التى يتم افتتاح عرضها بدءا من يوم 10 أبريل حتى إلى 13 الجارى، لذلك قررت الجهة المنتجة للعرض المسرحى تقديم 3 أيام أخرى وهى الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى.

وشهدت الأيام الماضية حيرة كبيرة للنجم يحيى الفخرانى بسبب دخول شهر رمضان بعد عرض المسرحية بـ أقل من شهر، حيث فكر الفخرانى فى استمرار عرض المسرحية خلال الشهر الكريم لتكون سهرة خاصة للجمهور بعد التروايح وقبل السحور، خاصة أنه يغيب عن الدراما فى شهر رمضان واعتبر وجوده بالمسرحية تعويضاً له ولجمهوره.

Advertisements

ولم يحسم الفخرانى أمر استمرار عرض "الملك لير" فى ليالى شهر رمضان حتى الآن، لكن القرار الأقرب هو توقف العروض قبل حلول الشهر الكريم وعودتها مرة أخرى فى أول أيام عيد الفطر، وذلك قبل تحديد مواعيد عرضها خارج مصر، لاسيما أن المسرحية سيتم عرضها فى أكثر من دولة أولها السعودية.

الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عاماً من عرضها حيث أخرجها مسرحياً أحمد عبد الحليم وتليفزيونياً جمال عبد الحميد.