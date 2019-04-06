عودة أحمد سعد وريم البارودي.. حقيقة أم شائعات

تداول نشطاء مواقع التواصل التواصل الاجتماعي المختلفة، شائعات حول عودة الفنان أحمد سعد والفنانة ريم البارودي مرة أخرى بعد انفصاله من الفنانة سمية الخشاب.

ويشار إلى أنه لم يقم أحد من الثنائي بنفى الخبر أو تأكيده إلى وقتنا هذا ولكن اكتفوا بالصمت، ما تسبب في زيادة

إثارة الجدل على السوشيال ميديا.

يذكر أنه كان أعلن منذ أيام الفنان أحمد سعد على السوشيال ميديا بانفصاله من الفنانة سمية الخشاب نظرًا لأنه يريد الإهتمام بأبنائه خلال الفترة المقبلة.