شاهد.. نوال الزغبي تغني تتر "بروفا" في رمضان 2019

أعلنت المطربة نوال الزغبي، استعدادها للبدء في تسجيل تتر المسلسل اللبناني "بروفا"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشرت نوال صورة من الكواليس جمعتها بالفنانة ماجي بوغصن بطلة العمل والمنتج جمال سنان، وعلقت قائلة: "بلشنا التحضيرات.. تيتر مسلسل بروفا.. رمضان ٢٠١٩.. قريباً".



جدير بالذكر أن مسلسل "بروفا"، سوف يشارك في موسم دراما رمضان لهذا العام، ويقوم ببطولته كل من: ماجي بوغصن، أحمد فهمي، وسام صباغ، نهله عقل داوود، تأليف يم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي.

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