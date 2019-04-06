الليلة.. أمسية دينية يحييها الشيخ ياسين التهامي بالساقية

يستعد عميد الإنشاد، الشيخ ياسين التهامى، الليلة لأمسية مميزة يشدو فيها بأجمل الأناشيد الدينية، على خشبة مسرح ساقية الصاوي بالبروج، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ديني يقدم فيه التهامي باقة من أروع الابتهالات الدينية والقصائد والمدائح النبوية، أبرزها "إذا ما بدت روحي، موكب العشاق، يا مجيب السائلين، وغيرها".
يشار إلى أن مسرح الساقية بالبروج يشهد، للمرة الأولى، حفل إنشاد
جدير بالذكر أن الشيخ ياسين التهامي لقبه جمهوره ومحبوه بعميد الإنشاد، وتأثر كثيرًا بوالده الذي كان يعقد حلقات العلم والذكر في منزله، ولذلك تعلق قلبه بحب الإنشاد الديني، وبدأ في البداية من الموالد عام 1973، مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي، حتى صارت له شعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية.
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