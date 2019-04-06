شاهد.. عبده الأمير يطرح "أسمر يا أفريقيا"

طرح الفنان عبده الأمير، أغنية جديدة تحت عنوان "أسمر يا أفريقيا"، وذلك عبر مواقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويشار إلى أن "أسمر يا افريقيا" كلمات وألحان عبدالحميد حسني حسين محمد، توزيع محمد عبد السلام، وكان تم التسجيل
ويذكر أن آخر أعمال عبده الأمير كليب "أم محمد" وكان تم طرحه منذ شهر كلمات وغناء عبدالحميد حسني حسين محمد.
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