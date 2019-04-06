شاهد.. صورة نادرة لنادية الجندي من كواليس فيلم "بيت الكوامل"

شاركت الفنانة ناديه الجندي، جمهورها بصورة قديمة من كواليس فيلم "بيت الكوامل"، برفقة المخرج الراحل عاطف سالم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت نادية علي الصورة قائلة: "صورة نادره تجمعني مع المخرج الكبير الراحل عاطف سالم الله يرحمه.. الصوره من كواليس فيلم بيت الكوامل أشتغلنا سوي فيلمين مهمين.. فيلم بيت الكوامل وفيلم من أجمل أفلامي الضائعة".



وتابعت: "كان مخرج متميز جداً وحساس وقدمني للجمهور بشكل مختلف.. سيده الأعمال في بيت الكوامل والممرضة في فيلم الضائعه".

جدير بالذكر أن فيلم "بيت الكوامل"، تم عرضه عام 1986، بطولة نادية الجندي، محمود مسعود، جميل راتب، إيمان الطوخي، عبدالمنعم إبراهيم، أحمد غانم، تأليف حسن المملوك، وإخراج عاطف سالم. تجمعني مع المخرج الكبير الراحل عاطف سالم الله يرحمه.. الصوره من كواليس فيلم بيت الكوامل أشتغلنا سوي فيلمين مهمين.. فيلم بيت الكوامل وفيلم من أجمل أفلامي الضائعة".وتابعت: "كان مخرج متميز جداً وحساس وقدمني للجمهور بشكل مختلف.. سيده الأعمال في بيت الكوامل والممرضة في فيلم الضائعه".جدير بالذكر أن فيلم "بيت الكوامل"، تم عرضه عام 1986، بطولة نادية الجندي، محمود مسعود، جميل راتب، إيمان الطوخي، عبدالمنعم إبراهيم، أحمد غانم، تأليف حسن المملوك، وإخراج عاطف سالم.

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